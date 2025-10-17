【モデルプレス＝2025/10/17】元放送作家の鈴木おさむ氏が10月16日、自身のInstagramを更新。息子との2人旅の様子に反響が集まっている。【写真】鈴木おさむ氏「頼もしい後ろ姿」息子との2人旅ショット◆鈴木おさむ氏、息子との2人旅の様子を公開鈴木氏は「長崎ハウステンボス 父と息子の丸2日 いい思い出になりましたー」と綴り、思い出の写真を公開。ライフル銃を持つ姿や、息子の後ろ姿を公開。ハロウィンイベントで一緒に踊る