【モデルプレス＝2025/10/17】お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーが10月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫と娘の2ショットを公開し、反響が集まっている。【写真】バービー、保育園帰りの眼福家族ショット◆バービー、夫＆娘2ショット公開バービーは「保育園に迎えに行き雨宿りで入ったお店で仕事帰りの夫と合流」と添えて投稿。夫が娘を抱っこし、娘の顔に夫が顔を寄せる仲睦まじいオフショットを公開している。