Googleの写真アプリ「Googleフォト」に顔の特定部分だけを補正して魅力的に見せる「顔リタッチ」機能が追加される可能性があることが分かりました。 ↑顔リタッチ機能は実装される？（画像提供／Mika Baumeister／Unsplash） Googleの写真アプリ「Googleフォト」には、コントラストやカラーバランス、フィルターなどを調整できる一般的な編集機能が備わっています。 また、Googleカメラアプリには、撮影時に肌の滑らかさ