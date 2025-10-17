◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）＝１７日、栗東トレセンローズＳ８着のパラディレーヌ（牝３歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は大外８枠１８番に決定。千田調教師は「いいんじゃない。余計なことを考えなくていいし、のびのび走れる」と前向きにとらえた。この日は角馬場で体をほぐしてから、坂路を登坂。指揮官は「外から見た感じは馬っぷりもいいし、動きもいい。張りがあるから