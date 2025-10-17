【新華社ハルビン10月17日】中国最大の穀物生産地、黒竜江省で秋の収穫作業が本格化している。省農業農村庁によると、省内の農作物収穫面積は14日時点で1億5359万5千ムー（約1024万ヘクタール）となり、予定面積の6割以上を完了した。（記者/謝剣飛、王建威、張濤）