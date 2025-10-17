第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の予選会が１８日、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソンのコースで行われる。古豪復活を目指す明大、前回予選会で惜しくも落選した東農大など４２チームが参加し、暑さ対策で前回より約１時間早い午前８時３０分にスタート。上位１０チームに与えられる本大会（来年１月２、３日）の出場権を目指す。バラバラなチームに一体感前回の