国内の金の小売価格が初めて2万3000円を超えました。【映像】金の小売価格 初の2万3000円超え国内の金の価格の指標とされる田中貴金属工業の店頭小売価格は、16日の午前9時半時点より658円高い、1gあたり2万3254円でした。初めて2万3000円台となり、過去最高値を更新しました。米中の貿易摩擦やアメリカの政府機関の一部閉鎖などへの懸念で、投資家のリスク回避の姿勢が強まっていることから、安全資産とされる金への需要が