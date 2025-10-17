新幹線なら3〜4時間、飛行機ならシャトルバス込みでも2時間――そんな区間を十数時間かけてゆっくり進む長距離フェリー。そのゆっくりさ、ゆったりさが良いと、一部ではコアな人気を獲得している。【フェリーの旅を画像で楽しむ】大阪で乗り込み、鹿児島へ…船内のようすを写真でたっぷり見るそんなフェリーの中で、大手ともいえる商船三井さんふらわあの「大阪志布志（鹿児島）航路」が就航50周年を迎え、このたび記念航行を