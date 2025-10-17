香港エクスプレス航空は、「エクスプレスセール」を10月17日午前11時から19日まで開催する。対象路線は名古屋/中部・広島・高松〜香港線で、片道運賃は5,500円から。運賃カテゴリはウルトラライトで、いずれも燃油サーチャージや諸税が別途必要となる。搭乗期間は10月30日から2026年3月18日まで、一部路線は異なる。売り切れ次第終了する。ライト運賃にも設定がある。