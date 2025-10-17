timeleszの原嘉孝さんが10月16日、自身のInstagramを更新し、イケメンショットを披露しました。【写真】原嘉孝の格好いい姿「ビジュ最高かっこいいよ！！」原さんは「【anan AWARD 2025】にて大賞を受賞させていただきました！」とつづり、6枚の写真を投稿。雑誌『anan』（マガジンハウス）が「その年を象徴する"時代の顔"」を表彰している「anan AWARD 2025」で、timeleszが大賞を受賞したことを報告しました。1、2枚目は白い壁