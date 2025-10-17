◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦ドジャース3―1ブルワーズ（2025年10月16日ロサンゼルス）ドジャースのタイラー・グラスノー投手（32）が16日（日本時間17日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦に先発。勝ち星こそつかなかったが、5回2/3を3安打1失点、8三振を奪うなど確実に試合をつくり、チームの3連勝に貢献した。味方が先制した直後の2回、先頭のダービンに三塁打を浴びると、次打者・バウアーズ