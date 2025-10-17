１７日午前６時半頃、埼玉県上里町七本木の関越自動車道下り線で、乗用車とトラックが衝突する事故が起き、男性６人が病院に搬送された。県警によると、乗用車の５人のうち２人が意識不明の重体。トラックの運転手を含めた４人もけがをしているが、意識はあるという。事故の影響で、下り線は本庄児玉インターチェンジ―藤岡ジャンクション間が同日午前７時１０分頃から通行止めとなっている。県警が事故原因を調べている。