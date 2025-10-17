神奈川県藤沢市で2022年、20代女性にわいせつな行為をしようとしてけがをさせたとして、強制わいせつ致傷罪に問われた男性被告（35）の控訴審判決で、東京高裁は17日、一審の無罪判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。