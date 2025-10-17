子どものスマホ代に「毎月こんなにかかるの？」と驚いた経験がある方もいるでしょう。スマホは、家族や友人との連絡、学習における調べごとなどが便利になる一方、毎月の通信費が家計を圧迫しているケースも少なくありません。 なかには、子どものスマホ代に「月1万円もかかっている」という声も耳にします。安価なプランに変更すると、使い勝手に影響が出てしまうのでしょうか。当記事では、子どものスマホ代について