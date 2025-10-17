BABYMONSTERがカムバック初週から音楽番組のトロフィーを手にし、幸先の良いスタートを切った。【写真】「耐えられない」アサ、妖艶な黒ミニワンピ姿BABYMONSTERは10月16日午後に放送されたMnetの音楽番組『M COUNTDOWN』で、2ndミニアルバムのタイトル曲『WE GO UP』を披露し、10月第3週の1位を獲得した。音源、アルバム、ファン投票、SNSなどすべての部門で高得点を記録し、彼女たちへのグローバルファンの熱い関心を実感させた