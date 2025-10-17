【モデルプレス＝2025/10/17】タレントの安田美沙子が10月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。「マッハで作った」という手料理を公開した。【写真】安田美沙子「マッハで作った」家庭的な手料理◆安田美沙子「マッハで作った」手料理公開安田は「習い事終わりにマッハで作ったうどん」という言葉とともに、うどんの写真を公開。厚揚げやわかめ、溶き卵が入ったうどんで、七味唐辛子や缶ビールもともに写真におさめられてい