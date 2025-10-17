性能「1.5倍」で輝く！ 最安モデルの仕様とは？ホンダは2025年7月17日に発表した「シビック」の一部改良モデルを、同年10月2日に正式に発売しました。今回の改良では、ハイブリッド仕様の「e：HEV LX」および「e：HEV EX」、ガソリン仕様の「LX」と「EX」に改良が施され、質感の向上が図られています。【画像】「超カッコイイ！」 これが“一番安い”ホンダ新「ハッチバック」です！（30枚以上）そんな進化を果たしたシビッ