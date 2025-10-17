あなたは読めますか？突然ですが、「矜持」という漢字読めますか？小説やニュースなど、やや硬い文章で目にすることがありますが、自分の信念や誇りを表現する、とても格好良い言葉です。気になる正解は……「きょうじ」でした！「矜持」の意味は、自分の能力や品格、信念を優れたものとして誇る気持ち、つまり自負心やプライドを指します。単に自信があるというだけでなく、内面からくる揺るぎない誇りや、それに基づく節度ある態