あなたは読めますか？突然ですが、「矮小」という漢字読めますか？日常会話ではあまり使われませんが、科学や文学などで時折見かける言葉です。「わいしょう」以外の読み方を考えてしまう方もいるかもしれませんね。気になる正解は……「わいしょう」でした！「矮小（わいしょう）」の意味は、「丈が低く、形が小さいこと」または「規模が小さいこと、つまらないこと」です。漢字の「矮（わい）」には「背が低い」「小さい」という