波紋が広がる小川晶・前橋市長（42）のラブホ通い騒動。部下である市幹部の既婚男性X氏と10回以上のラブホ通いを認めながら、「男女の関係はない」と釈明を繰り返している。そうした姿勢の小川市長を擁護する声が出始める一方、いま改めて"市長の資質"が問われている――。【前後編の前編】【写真】ホテルから出てきた際に黒縁眼鏡をかけている小川晶・市長。証拠動画で浮かび上がった“釈明会見の矛盾”も第一報から約3週間後