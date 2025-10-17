日本屈指の温泉街・群馬県草津町を襲った“レイプ騒動”にようやく終止符が打たれた。町長にレイプされたと告発した新井祥子元町議に対し、前橋地裁が9月29日に虚偽告訴と名誉毀損の罪で下した懲役2年、執行猶予5年の有罪判決が、この10月15日に確定したのだ。全面勝訴を勝ち取った黒岩信忠町長に話を聞いた。＊＊＊【写真を見る】「町長にレイプされた」と告発した新井祥子元町議黒岩町長：彼女が私と性的関係を持ったという