◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦マリナーズ ― ブルージェイズ（2025年10月16日シアトル）マリナーズの2勝1敗で迎えたア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦は16日（日本時間17日）に行われ、ブルージェイズは過去サイ・ヤング賞3度受賞の通算221勝右腕マックス・シャーザー投手（41）が先発。MLB最多タイとなる6球団目でのポストシーズン（PS）出場で5回2/3を3安打4四死球5奪三振2失点と好投し、勝利投手の権利を得た。試合