気象庁は１７日、宮崎・鹿児島県境にある霧島連山・新燃（しんもえ）岳の噴火警戒レベルを３（入山規制）から２（火口周辺規制）に引き下げた。レベルが２になるのは、今年６月２３日以来。新燃岳で火山ガスの放出量が減少したことなどから、同庁は火山活動が低下していると判断し、レベルを引き下げた。同庁は、火口から約２キロの範囲内では大きな噴石に、約１キロの範囲では火砕流に警戒するよう呼びかけている。