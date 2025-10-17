トレインが贈る新ブランド「３６５日のシルク」は、天然シルクを贅沢に使用したオールシーズン対応インナー♡ 冷えやすい現代女性のために、肌にやさしくフィットする柔らかさと高いストレッチ性を両立。腹巻やレギンス、アームカバーなど全5種類が揃い、日常の冷え対策やリラックスタイムにぴったり。春夏秋冬いつでも快適に過ごせる毎日使いのインナーです♪ 天然シルクで肌に優しい