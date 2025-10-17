瀬戸内地方は高気圧に覆われて、全域で晴れています。昼過ぎ以降も日差しがよく届くでしょう。カラッとした体感になりそうです。日中の最高気温は岡山、津山、高松で28度程度になり、16日と同じくらいか高い気温になります。 18日は前線や湿った空気の影響で、次第に雲が広がるでしょう。夕方から夜のはじめごろにかけて雨が降る見込みです。雷を伴うおそれがあります。朝の最低気温は岡山で21度、津山で18度、高松で20度でしょう