岡山市中区のスーパーに乗用車が突っ込む きょう（17日）午前10時40分ごろ、岡山市中区乙多見のスーパーの店員から、「店舗入口に車が突っ込んだ」と通報がありました。 【現場画像をみる】スーパーに乗用車が突っ込むガラスが散乱大破した乗用車 警察によりますと、高齢とみられる男性が乗用車を運転していて、軽いけがをした模様だということです。 【さらに現場画像をみる】大破し