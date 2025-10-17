今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ずんだもんはお出かけがしたいのだ！ ♯32 香川県直島町』というむぎさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）放浪日：2025年4月 みすいぶ様主催の離島旅行祭2025に参加します！ 島、いいですね…瀬戸内海に浮かぶ有人島「直島」へ向かう投稿者のむぎさん。瀬戸内国際芸術祭2025を見に行くそうです。瀬戸内国際芸術祭は3年に1度開催される現代アートの祭典。約100