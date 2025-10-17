北村の体当たり演技！俳優・北村有起哉がインスタグラムを更新。ドラマのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。「こんなでっかい扇風機を相手にワーキャーやってました雨ニモマケズ風ニモマケズね」とコメントし、2枚の写真を投稿。1枚目は、壊れた傘を手に、体を反らせて強風に耐える姿が映され、2枚目には、人の背丈ほどもある大型扇風機の撮影機材を公開した。このような過酷な撮影シーンに視聴者からは、「このシ