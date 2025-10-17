政治も市場も混乱している。高市新総裁の誕生に株式市場は沸き、日経平均株価は一時、4万8000円台を記録、ドル円相場も大きく動き1ドル152円まで円安が進んだ。だが、公明党の連立離脱で日経平均は最高値から大幅に下げるなど、相場にも暗雲が垂れ込め始めている。為替相場は下げ止まったものの、名物投資家として世界のファンドにアドバイスを送る木戸次郎氏は今の状態を「見かけ上の安定」と分析し、“逆回転”の発生を予言する