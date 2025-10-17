セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。お父さんの誕生日をお祝いした。【写真】「自慢の娘さん」2人に挟まれて幸せそうなお父さん【本人のInstagramより】最初に日本語で「お父さんお誕生日おめでとう」と記すと、続けて中国語で「我が家の大黒柱であり、写真家であり、そして軍師でもある…世界で最高のお父さん！！」、そして英語で「Happy Birthday」ともう一度、お祝いの言葉を投稿した。投稿では街中でユウ