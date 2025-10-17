米G1のBCターフスプリント（11月1日、デルマー、芝1000メートル）に向けて美浦トレセンで検疫中のインビンシブルパパ（牡4＝伊藤大）が17日、Wコースで国内最終追いを行った。レースで騎乗する佐々木が手綱を取り、遠征に帯同する同厩舎のギーロカスタル（牡5）を4馬身追走。4角で内から並びかけ、直線は強めに追われて強烈な伸びを披露。楽々と3馬身先着した。時計は6F83秒3〜1F11秒1。伊藤大師は「雨が降り続いて重い馬場