コメの平均価格が高止まりするなか、品質の高さを売りにした新たなブランド米がお披露目されました。【映像】ブランド米「あだたらの恵」のグルメリポート16日にお披露目されたのは、福島県大玉村で生産されたブランド米「あだたらの恵」です。厳しい条件で村の生産量の0.1％を選び抜いた大粒の一等米です。大玉村のコメを5年間にわたって分析したところ、やわらかく粘り気があり、猛暑などの影響を受けにくいということです