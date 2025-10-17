台風22号で土砂崩れなどの甚大な被害が出た八丈島の末吉地区について、町はきょう（17日）、避難指示を解除しました。八丈島の末吉地区では、台風22号の影響で土砂崩れが発生し、町設置の避難所が土砂に巻き込まれたほか、道路が崩落したり、建物の屋根が飛んだりする被害がありました。町は、今月10日から末吉地区の全域に避難指示を出していましたが、きょう午前9時半に解除しました。一方、末吉地区に通じる道路は現在も通行止