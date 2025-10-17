【NASCAR】第33戦：South Point 400／ラスベガス モータースピードウェイ（日本時間10月13日）【映像】歓喜のバーンナウトで「涙」の感動光景アメリカで人気ナンバーワンのストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第33戦がラスベガスで開催。44歳のベテランドライバー、デニー・ハムリンがカップシリーズ通算60勝目となる記念すべき優勝を果たした。ハムリンはジョーギブスレーシングに所属しながら、23IXレーシングのオーナ