「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース３−１ブルワーズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースが無傷の３連勝でワールドシリーズ進出に王手をかけた。九回にはポストシーズン（ＰＳ）でクローザーを務める佐々木朗希投手（２３）が登板し、１回無失点で完璧に締めくくった。ＰＳ３セーブ目をマークした。試合後の会見で佐々木は、重圧のかかる場面での投球が続く中で、集中を切らさないための取り組みについて問われ、