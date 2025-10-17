10月17日(金)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティーを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。金曜コメンテーターでMCPアセット・マネジメント チーフストラテジストの嶋津洋樹氏と、自民党と日本維新の会の連立について意見を交わした。 寺島アナ「自民党の高市総裁と日本維新の会の藤田共同代表はきのう、連立