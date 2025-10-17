明日18日の九州は、前線の南下に伴い、午後を中心に一時雨や雷雨になるでしょう。この雨を境に、来週は秋の涼しい空気が流れ込み、季節が進みます。朝晩はぐっとに気温が下がってきますので、衣替えを進めておきましょう。明日18日は前線通過で、一時雨脚強まる明日18日は前線が九州北部へ南下してくるため、大気の状態が非常に不安定になる見込みです。九州の天気は下り坂で、長崎県など早い所は朝から雨、その他の九州北部は昼前