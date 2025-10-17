カナダ出身のアーティスト、bbno$（「ベビー・ノー・マニー」）が本日、Broke Records/CMGよりセルフタイトルとなる通算9作目のスタジオ・アルバムをリリース。全21曲からなる今作は、bbno$が持つ多岐にわたるサウンドへの対応力と、彼が広く支持されているエネルギッシュなラップスタイルを見事に両立させた作品となっている。Sammy Virjiが共同プロデュースしたダンス・ヘビーな「yezzir」から、ソフトでメロウなセレナーデ「mai