秋華賞の攻略POINT 【成績】ドゥラメンテ産駒、エピファネイア産駒は上位人気なら買い！ ［１・０・１・３］のドゥラメンテ産駒、［１・０・１・４］のエピファネイア産駒も上位人気なら買い。一方、オルフェーヴル産駒は①～③人気が２頭いながら［０・０・０・６］と全滅。 秋華賞過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2025年度版』