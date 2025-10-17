「Smart DAC A150」ブラック アユートは、AZLAブランドより、USB-C to 3.5mm変換DACケーブル「Smart DAC A150」を10月25日より発売する。カラーはブラックとシルバーの2色。価格は2,200円。 「A100」の後継機。PCやスマホなどで使える、ケーブル長約7cmのDACケーブル。UAC 2.0をサポートし、最大384KHz/32bitのハイレゾ再生に対応した。Nintendo Switch2でも利用できる。3.5ｍｍ