急転直下で動き出した自民党と日本維新の会の連立政権樹立に向けた政策協議。16日は両党首（共同代表）と政調会長、幹事長による初会合が国会内の維新の控室で行われた。自民側が出向き、配慮をアピールした形だ。【もっと読む】「自維連立政権」爆誕へ吉村代表は前のめりも、早くも漂う崩壊の兆し…進次郎推しから“宗旨変え”維新は12の柱からなる政策要求を自民に投げたというが、最大の注目は「企業・団体献金」の扱いであ