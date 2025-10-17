「注文をまちがえる料理店」をご存知だろうか。もちろん、宮沢賢治の名作ではない。介護福祉士で東京都初の認知症高齢者グループホーム「こもれび」施設長である和田行男氏が始めた「認知症の状態にある方がホールスタッフを務めるイベント型レストラン」だ。＊＊＊【写真26枚】美人すぎる…「花の82年組」アイドル、伝説のドラマ「牡丹と薔薇」（ボタバラ）女優の北原が介護の道に…お宝写真も2017年にプレオープンイベントを