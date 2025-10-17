振り返れば、あっという間だった大阪・関西万博。5日には日本最大級の若手料理人コンペティションが開かれ、それは大いに沸いたのだった。＊＊＊【写真を見る】栄冠を勝ち取った一皿「佐渡の埋もれる宝」プロデューサーは小山薫堂氏正式名称は「RED U-35（RYORININ’s EMERGING DREAM U-35）」。要は新時代を切り開く35歳以下の料理人を発掘し、世に送り出すのが大まかな趣旨。グルメ情報サイト大手「ぐるなび」（東京）など