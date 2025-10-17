◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）前走の中京記念で重賞初勝利を飾ったマピュース（牝３歳、美浦・和田勇介厩舎、父マインドユアビスケッツ）は、ほぼ真ん中の５枠９番に決定した。小島良助手は「極端なところでなければ、問題ないです。特にこだわらない」とうなずいた。レースを２日後に控えた１０月１７日は、美浦・坂路をキャンターで駆け上がって調整した。手綱を執った同助手は「