アジア・サッカー連盟（ＡＦＣ）による「ＡＦＣアワード２０２５」が１６日、サウジアラビアのリヤドで開催され、ＷＥリーグ三菱重工浦和所属で、なでしこジャパンＤＦ高橋はなが女子の年間最優秀選手賞を受賞した。昨年行われた「２０２３年の年間表彰式」で同賞を受賞したＦＷ清家貴子（現ブライトン）に続き、なでしこジャパンからの選出となった。クラブを通して、高橋は「このたびは、ＡＦＣ年間最優秀女子選手賞を受賞