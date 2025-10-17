東京時間10:14現在 ＮＹ原油先物NOV 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝57.36（-0.10-0.17%） 時間外取引でニューヨーク原油は軟調。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの増産のほか、米中貿易戦争による景気悪化や需要下振れが警戒されるなか、供給過剰懸念が強まっている。週末にかけて売りが続いているが、下げ一服感は限定的。 MINKABU PRESS