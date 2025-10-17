中国商務省米国による一連の制限措置に強い不満と断固たる反対を表明 中国商務省は米国は不当な慣行を直ちに是正するよう強く求めると声明を発表した。 米国による一連の制限措置に対し強い不満と断固たる反対を表明。一方的かつ保護主義的な慣行は中国の利益を損なうだけでなく、米国国内のインフレを加速させ雇用にも悪影響を及ぼすだろう。9月の米中貿易協議以降、米国は中国の度重なる警告を無視し、わずか20日余りで2