全国高校サッカー選手権静岡県大会の１次トーナメント（Ｔ）４回戦が１８日に行われる。注目はノーシードの静岡。県屈指の進学校で３年生は５月の県総体で全員引退しており、１、２年生だけの若いチームだ。１１日に行われた３回戦では第５シードの袋井を１―０で撃破。２０１１年以来１４年ぶりの決勝Ｔ進出に王手をかけている。攻守で存在感を見せているのが、静大付属中時代はバドミントン部だったＤＦ月田幹広（１年）。身