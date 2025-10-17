東京時間10:14現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝21744.00（+733.00+3.49%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4357.80（+53.20+1.24%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 国内市場は連日の大幅高。最高値更新が止まらない。金相場に対する貨幣の減価が続いていることが背景。株式や国債などペーパー資産市場から距離を置く動きが一段と鮮明化している。米ロ首脳会談