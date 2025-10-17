◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦ドジャース３―１ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）今季メジャー最高勝率のブルワーズがナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦でドジャースに敗れて３連敗。ワールドシリーズ進出に向けて後がなくなった。これまでメジャーの７試合制のポストシーズンで０勝３敗となった場合は４１チーム中４０チームが敗退。今シリーズの突破率は２・４％